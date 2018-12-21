В 2019 году начнется проектирование второй ветки метро для Екатеринбурга

09:52 | 25.12.2018

В 2019 году в Екатеринбурге планируют начать проектирование второй ветки метро, об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» рассказал глава города Александр Высокинский.



«По метро работу останавливать нельзя. Думаю, мы в течение 2019 года предусмотрим в бюджете небольшую строчку на начало рабочего проектирования. Закладывать всю сумму на проектирование достаточно опасно, потому что, как мы знаем, любой проект может устареть за три года», – сказал мэр.



По словам Высокинского, осуществить проект будет возможно, когда поступит принципиальное «да» из Москвы и региона.