На Урале расторгли фиктивный брак россиянки с гражданином Таджикистана

09:22 | 25.12.2018

usinsk.online

В Североуральске по требованию прокуратуры аннулирован брак россиянки и гражданина Таджикистана.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в 2017 году иностранец заключил фиктивный брак с гражданкой Российской Федерации, без намерения создания с ней семьи, для облегчения прохождения миграционных процедур. После свадьбы мужчина жил у женщины не более одной недели, после чего переехал на постоянное место жительства к своим землякам.



Североуральский городской суд удовлетворил требования прокуратуры и принял решение аннулировать запись книги актов гражданского состояния.