Прокуратура Свердловской области продолжает отстаивать дом на Карла Либкнехта, 40: у властей Екатеринбурга нет правовых оснований для сноса дома ради филармонии

Прокуратура Свердловской области продолжает отстаивать дом по Карла Либкнехта, 40, который власти уральской столицы намерены снести ради строительства нового здания филармонии. Согласно ответу прокуратуры на запрос депутата Госдумы Данила Шилкова, на данный момент у области «отсутствуют правовые основания» для признания жёлтой сталинки на Вознесенской горке аварийной. Поэтому в настоящее время её снос невозможен.В документе сказано, что результаты технического обследования показали: дом находится в работоспособном состоянии и в капитальном ремонте не нуждается. Ранее же городские власти долгое время уверяли: дом постройки 40–50-х годов не может не трещать по швам. Но, по оценке экспертов, его износ на сегодняшний день составляет всего 28 %. А догадаться, почему чиновники так рьяно настаивали на аварийном состоянии сталинки, несложно – только эта причина по закону является легитимной для сноса постройки. Конечно, согласно ст. 32 ЖК РФ, муниципалитет вправе отобрать у собственника жильё на «муниципальные нужды», но из-за неясности формулировки о том, что есть такое муниципальная нужда, местные власти даже не стали настаивать на таком пути.Кроме того, администрация Екатеринбурга пока не утвердила проект планировки и межевания в квартале рядом с филармонией (сад Вайнера), а министерство строительства Свердловской области не выдавало разрешений на строительство каких-либо объектов на участке под домом.Ранее глава надзорного ведомства Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение заместителю главы уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексею Бирюлину о недопустимости нарушения закона при утверждении документации по планировке и межеванию земли для нового зала свердловской филармонии. В частности, прокуратуру не устроил ответ мэрии о том, что мнения тех, кто выступает за сохранение соседнего с филармонией дома, не могут быть учтены. Такие слова стражи порядка услышали после общественных слушаний по вопросу о сносе сталинки: «Учёт поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома не представляется возможным».Напомним, новое здание филармонии хотят построить на месте жилого дома на Карла Либкнехта, 40, и части сада Вайнера. Концепцию сверхсовременного акустического комплекса представило британское бюро Zaha Hadid Architects в конце сентября. Интересный факт, что примерно тогда же жильцы заочно приговорённого дома и узнали, что их собираются снести. Ни объявления, ни внутридомовых советов собрано не было – новость о предстоящем сносе дома они увидели случайно в Интернете.Но не будем забывать: международный конкурс на лучший проект нового зала Свердловской филармонии стартовал ещё в марте этого года, и, согласно всем восьми архитектурным решениям, попавшим в шорт-лист, строительство нового акустического комплекса на месте сталинки было предусмотрено в техническом задании. Ни на одном проекте здание филармонии не располагалось в любом другом месте, кроме как на месте многострадальной пятиэтажки, соединяясь таким образом с основным музыкальным храмом.«Да, мы знали, что там есть здание, но понятия не имели, что оно жилое. Заказчики нас об этом не предупреждали. Здание принадлежало Свердловской области, и мы не думали, что с ним возникнут какие-то проблемы. Перед нами стояла задача спроектировать место, которое стало бы центром притяжения для жителей Екатеринбурга», – подтверждает архитектор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас.В настоящее время формально судьба дома ещё не решена. Но в проекте областного бюджета на следующий год на проектно-изыскательные работы уже выделено 326 миллионов рублей. И они пойдут на строительство пристроя к Свердловской государственной академической филармонии.Фото: ekabu.ru, ekb.dk.ru