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21:19 | 24.12.2018
Фото: URA.RU
Прокуратура Свердловской области продолжает отстаивать дом на Карла Либкнехта, 40: у властей Екатеринбурга нет правовых оснований для сноса дома ради филармонии
В документе сказано, что результаты технического обследования показали: дом находится в работоспособном состоянии и в капитальном ремонте не нуждается. Ранее же городские власти долгое время уверяли: дом постройки 40–50-х годов не может не трещать по швам. Но, по оценке экспертов, его износ на сегодняшний день составляет всего 28 %. А догадаться, почему чиновники так рьяно настаивали на аварийном состоянии сталинки, несложно – только эта причина по закону является легитимной для сноса постройки. Конечно, согласно ст. 32 ЖК РФ, муниципалитет вправе отобрать у собственника жильё на «муниципальные нужды», но из-за неясности формулировки о том, что есть такое муниципальная нужда, местные власти даже не стали настаивать на таком пути.
Кроме того, администрация Екатеринбурга пока не утвердила проект планировки и межевания в квартале рядом с филармонией (сад Вайнера), а министерство строительства Свердловской области не выдавало разрешений на строительство каких-либо объектов на участке под домом.
Ранее глава надзорного ведомства Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение заместителю главы уральской столицы по вопросам капитального строительства и землепользования Алексею Бирюлину о недопустимости нарушения закона при утверждении документации по планировке и межеванию земли для нового зала свердловской филармонии. В частности, прокуратуру не устроил ответ мэрии о том, что мнения тех, кто выступает за сохранение соседнего с филармонией дома, не могут быть учтены. Такие слова стражи порядка услышали после общественных слушаний по вопросу о сносе сталинки: «Учёт поступивших от участников общественных обсуждений предложений о сохранении жилого дома не представляется возможным».
Напомним, новое здание филармонии хотят построить на месте жилого дома на Карла Либкнехта, 40, и части сада Вайнера. Концепцию сверхсовременного акустического комплекса представило британское бюро Zaha Hadid Architects в конце сентября. Интересный факт, что примерно тогда же жильцы заочно приговорённого дома и узнали, что их собираются снести. Ни объявления, ни внутридомовых советов собрано не было – новость о предстоящем сносе дома они увидели случайно в Интернете.
Так, по задумке, должен выглядеть новый акустический комплекс. Видим: расположенная на дальнем плане филармония сливается с новым зданием
Но не будем забывать: международный конкурс на лучший проект нового зала Свердловской филармонии стартовал ещё в марте этого года, и, согласно всем восьми архитектурным решениям, попавшим в шорт-лист, строительство нового акустического комплекса на месте сталинки было предусмотрено в техническом задании. Ни на одном проекте здание филармонии не располагалось в любом другом месте, кроме как на месте многострадальной пятиэтажки, соединяясь таким образом с основным музыкальным храмом.
«Да, мы знали, что там есть здание, но понятия не имели, что оно жилое. Заказчики нас об этом не предупреждали. Здание принадлежало Свердловской области, и мы не думали, что с ним возникнут какие-то проблемы. Перед нами стояла задача спроектировать место, которое стало бы центром притяжения для жителей Екатеринбурга», – подтверждает архитектор Zaha Hadid Architects Кристос Пассас.
Этот проект занял третье место. И снова новое здание стоит на месте жилого дома
В настоящее время формально судьба дома ещё не решена. Но в проекте областного бюджета на следующий год на проектно-изыскательные работы уже выделено 326 миллионов рублей. И они пойдут на строительство пристроя к Свердловской государственной академической филармонии.
Фото: ekabu.ru, ekb.dk.ru
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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