Три солнца одновременно взошли над Екатеринбургом

Сегодня екатеринбуржцам посчастливилось увидеть уникальное явление – сразу три солнца над головой. На фотографиях видно: «главное» солнце будто держится посередине и возглавляет два «солнца» поменьше размером и несколько другой формы. Социальные сети горожан весь день пестрели вот такой красотой.Однако, как уверяют учёные, в таких, как нам кажется, аномалиях нет ничего необычного – это природное явление называется паргелий (разновидность гало) и случается после резкого понижения температуры. Правда, оно достаточно редкое – его можно наблюдать всего 2–3 раза в зиму. Подробнее о трёх солнцах рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владлен Санакоев.– В морозном воздухе после понижения температуры образовались вытянутые шестигранные кристаллики льда, которые повисли в воздухе вертикально, – пояснил он. – Солнечный свет преломляется в них, и на расстоянии в 22 градуса справа и слева от Солнца образуются ложные солнца, цветные пятна на небе. В общем это явление сродни радуге, только образуется не на капельках воды, а на кристаллах определенной формы.Астроном предупреждает: такую оптическую иллюзию можно будет увидеть и в конце зимы.