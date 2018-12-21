В Екатеринбурге уничтожили 1,8 тонны яблок неизвестного происхождения

17:05 | 24.12.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Уральской оперативной таможни обнаружили на одном из оптовых складов Екатеринбурга 1,8 тонны яблок неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



В документах указано, что товар привезен из Молдавии, на ящиках – что из Белоруссии, однако фактически страной происхождения может быть другая страна, так как Молдавия и Белоруссия сообщают об объемах экспорта яблок в Россию, и отследить их реальные поставки проще.



Предприниматель не смог назвать страну, откуда привезены яблоки. По его словам, стоимость партии – порядка 100 тысяч рублей. Продукция изъята и уничтожена на полигоне бытовых отходов.