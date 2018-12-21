Связисты откроют лёд для фанатов «Автомобилиста»

16:47 | 24.12.2018

Накануне Нового года жители и гости столицы Урала впервые смогут стать тренером хоккейной команды «Автомобилист» в онлайн-режиме. В подарок для всех болельщиков 26 декабря, в день матча «Автомобилист» – «Авангард», на площадке КРК «Уралец» «МегаФон» впервые откроет интерактивную спортплощадку. Оказаться на льду рядом с любимой командой, примерить виртуальный шлем хоккеиста и мгновенно запостить фото и видео в соцсетях болельщикам помогут новые технологии и 4G-интернет.



Успеть за 30 секунд сделать расстановку игроков на льду, проверить скорость, память и спортивное мастерство «МегаФон» предлагает всем желающим с бесплатной виртуальной игрой «Включайся! Тренер» и интерактивом в дополненной реальности. Онлайн-мастеров спорта ждут мобильные призы.



По данным исследователей Nielsen Sports, аудитория хоккея насчитывает уже 57 млн россиян – он признан самым востребованным видом спорта в России, а уровень вовлеченности в игру в нашей стране – один из самых высоких в мире. Большинство болельщиков следят за матчем по телевизору (75 %), 54 % регулярно используют для этого интернет. На Урале фанаты хоккея предпочитают находиться на трибунах и с матча вести прямые онлайн-трансляции, постить фото и видео в соцсети. По данным связистов «МегаФона», в период хоккейных матчей интернет-трафик в КРК «Уралец» возрастает в 2 раза.



«МегаФон» участвует в развитии российского хоккея, являясь партнером чемпионата КХЛ. Мы верим в потенциал наших хоккеистов и по-настоящему командную игру. Чтобы интернет в смартфонах летал со скоростью шайбы, независимо от количества болельщиков, мы подготовили сеть к повышенной нагрузке во время проведения матча. На 4G-скоростях абоненты «МегаФона» смогут легко раскачать не только трибуны, но и Всемирную паутину и первыми поделиться результатами игры в соцсетях», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.



Для гостей праздника будет открыт мобильный офис оператора, где все желающие смогут получить консультации экспертов компании по вопросам связи и интернета, подключиться к сети «МегаФон». Интерактивная площадка оператора будет открыта 26 декабря с 16:00 до 20:00 в КРК «Уралец».



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