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16:39 | 24.12.2018

Запущена вторая очередь тепличного комбината «УГМК-Агро»

Сегодня, 24 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым, главой Екатеринбурга Александром Высокинским и гендиректором УГМК Андреем Козицыным открыл вторую очередь инновационного тепличного комбината «УГМК-Агро».

Создание комбината обошлось в 8 млрд рублей. Первую очередь открыли год назад. Сейчас общая площадь теплиц – 36,44 гектара. Общий объем производства овощей – 26 000 тонн в год. На предприятии работают 750 человек.

«Жители Екатеринбурга наверняка видели по вечерам яркое свечение на севере города. Это и есть единственный на Урале тепличный комплекс пятого поколения, использующий досветку для увеличения своей производительности. В любое время года, днем и ночью здесь вызревают овощи, необходимые жителям всей Свердловской области. Когда комплекс выйдет на проектную мощность, потребность жителей региона в тепличных овощах собственного производства будет покрыта на 40 % (сейчас около 8 %)», – отметил Евгений Куйвашев.

© «Вечерние Ведомости»

 


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