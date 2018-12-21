На Урале суд заставил энергетиков заплатить погорельцам за дом

15:53 | 24.12.2018

28.rodina.news

В декабре 2017 года в селе Петрокаменское Пригородного района произошел пожар: пострадал жилой дом и надворные постройки. Согласно выводам экспертов, причиной стал обрыв провода на линии электропередачи и его падение на дом. Ущерб составил 850 тысяч рублей за дом и 141 тысячу рублей за имущество.



Погорельцы обратились в суд с иском к ОАО «МРСК Урала». В итоге Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу двух собственников дома по 478 тысяч рублей, а также расходы на услуги юристов и экспертов. Ответчик обжаловал решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.