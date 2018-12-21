В Екатеринбурге нечистого на руку судебного пристава приговорили к штрафу

15:29 | 24.12.2018

wffw.info

Бывший судебный пристав-исполнитель Кировского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга, а также два его подельника отделались штрафами за покушение на получение взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Установлено, что 37-летняя женщина, занимавшая должность судебного пристава, потребовала от представителя коммерческой организации 130 тысяч рублей за прекращение исполнительного производства о взыскании долга в 750 тысяч рублей. При этом подсудимая знала, что исполнительное производство подлежит прекращению в связи с невозможностью взыскания.



Представитель организации согласился передать деньги, но обратился в ФСБ, поэтому передача взятки проходила под контролем силовиков. 14 июня 2017 года у кафе на проспекте Ленина судебного пристава и ее подельников задержали с поличным.



Суд приговорил женщину к штрафу в 800 тысяч рублей, ее сообщников – к штрафам по 1 млн рублей.



УФССП России по Свердловской области призывает граждан сообщать информацию обо всех фактах противоправных действий со стороны судебных приставов по телефону доверия 8 (343) 286-06-53.