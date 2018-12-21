Бывший замглавы Екатеринбурга Сергей Тушин получил должность в УрФУ

15:01 | 24.12.2018

special.ekburg.ru

Бывший первый заместитель главы Екатеринбурга Сергей Тушин перешел на работу в Уральский федеральный университет. Согласно данным сайта вуза, он занял должность директора Центра профилактики экстремизма.



С 1995 года Сергей Тушин работал в администрации Екатеринбурга, он был главным политтехнологом в команде Аркадия Чернецкого и Владимира Тунгусова и ушел мэрии после поражения команды Тунгусова на выборах в сентябре этого года.