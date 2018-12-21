Депутат Госдумы РФ возмутился кратным повышением платы за коммуналку в Нижней Туре

14:51 | 24.12.2018

Фото с личной страницы Дмитрия Ионина в «Фейсбуке»

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин заявил о недопустимости кратного повышения тарифов на коммунальные услуги в Нижней Туре с 1 января 2019 года. Решение о росте цен по строке «содержание жилья» на 80-100% принял глава города Алексей Стасенок. Градоначальника по каким-то причинам не смутило, что придельный индекс роста тарифов на 2019 год не должен превышать 4,1%.



«Если такое решение пройдет спокойно в Нижней Туре, а мэру Стасенку за это ничего не будет - следом начнут увеличивать тарифы и другие города Свердловской области, об этом в приватных разговорах говорят мэры, некоторые главы муниципалитетов», – предупреждает Дмитрий Ионин.



По его мнению, причины подобного решения кроются в том, что в городе вскоре появится новая управляющая компания, которая сосредоточит жилой фонд города в своих руках, а при нынешних тарифах она будет зарабатывать меньше желаемого.



«Жители Нижней Туры возмутились и добились встречи с мэром, которая прошла в пятницу, 21 декабря, но ни к какому конструктивному результату это не привело. Собравшихся позабавила фраза мэра в обоснование роста тарифа, что «размер платы за содержание жилья длительное время не индексировался», хотя в последний раз тариф повышался в августе этого года. Вот как с таким главой вести нормальный диалог?», – возмущается Дмитрий Ионин.



Он считает, то есть два варианта. Первый – проводить согласованные акции протеста, которые бы привлекли внимание вышестоящих уровней власти к вопиющему наплевательству на все ограничения роста тарифов, установленные Правительством. В случае их проведения Дмитрий Ионин готов лично принять в них участие. Второй вариант – проведение собрание жителей домов, на котором бы собственники квартир приняли решение о пересмотре тарифа – такую возможность предоставляет Жилищный кодекс.



«К ситуации в Нижней Туре необходимо повышенное внимание. Решения здесь откровенно принимают в пользу коммунальных коммерсантов, но в ущерб жителям. Представьте, как к февралю люди получат квитанции, в которых будет и плата за мусор увеличена в пять раз, и плата за «содержание» в два раза, и тарифы на тепло в связи с ростом НДС. И что будут делать? Заплатить и удавиться?! А ведь дурной пример - заразителен. Вот увидите, как радостно начнут поднимать тариф «содержание жилья» в других городах», – говорит депутат.