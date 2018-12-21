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14:31 | 24.12.2018
Евгений Куйвашев посетил Верхнепышминскую центральную больницу
На ремонт было выделено 112 млн рублей. В хирургическом корпусе капитально отремонтировали кровлю, установили вентилируемый фасад, заменили все инженерные сети и лифты. На оборудование потрачено 99,5 млн рублей. Здесь появились новые хирургические столы, мониторы, наркозно-дыхательные аппараты и другое.
«Оснащение корпуса первоклассным оборудованием позволит увеличить количество ежегодных операций, существенно расширить виды медпомощи, доступные жителям Верхней Пышмы, повысить качество послеоперационной реабилитации. Теперь больница соответствует самым высоким лечебным стандартам, и, можно сказать, переживает второе рождение», - отметил Евгений Куйвашев.
© «Вечерние Ведомости»
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