Свердловчане приняли участие в фестивале в Северной Осетии

В городе Беслан в Северной Осетии прошел фестиваль «Цветок дружбы», в котором приняли участие маленькие свердловчане – воспитанники «Детско-юношеского центра патриотического воспитания имени Героя России Туркина А.А.», учащиеся школы № 12 поселка Лобва. С организаторами фестиваля - гимназией №1 имени Героев Спецназа России города Беслана их связывают давние дружеские отношения.Поездка стала возможно благодаря поддержке председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина и Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». Президент ассоциации Сергей Павленко поддержал ребят на открытии фестиваля.Путешествие началось с обзорной экскурсии по Москве, где ученики и их руководители были проездом. Они побывали на Поклонной горе, Воробьёвых горах, парке «Зарядье», Мавзолее.Первый день в Беслане, 11 декабря, ознаменовался поездкой в школу №1, где произошли трагические события в сентябре 2004 года, когда по вине террористов погибли 334 человека, в том числе 186 детей. По словам Сергея Павленко, информация о теракте на месте событий воспринимается более остро. Сопровождающим на всех экскурсиях была участница тех страшных событий Гуриева Н. И., учитель истории гимназии №1. В этот же день гости побывали на мемориальном кладбище, на котором похоронены 266 человек, погибших во время террористического акта 3 сентября 2004 года.На следующий день состоялось открытие фестиваля «Цветок дружбы». Команда школы МАОУ НГО СОШ № 12 Свердловской области, представила на фестивале «Танец народов севера» и «Русский народный танец».