Прокуратура пресекла поборы в детском саду Камышловского района

14:03 | 24.12.2018

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Камышловская межрайонная прокуратура уличила руководство МКДОУ «Баранниковский детский сад» в поборах с родителей.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки выявлено, что родителей обязывали сдавать денежные средства на канцелярские принадлежности, а также на нужды групп, что является нарушением Закона об образовании.



Кроме того, в детском саду не разработано положение о пропускном режиме, ограждение учреждения - деревянный забор - принадлежит владельцу соседнего жилого дома. Также двое сотрудников не предоставили документы об отсутствии судимости.



В результате заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности и потребовали устранить все нарушения.