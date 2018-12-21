Куйвашев поздравил детей с Новым годом на губернаторской елке

В резиденции губернатора Свердловской области состоялось ежегодное мероприятие для детей – воспитанников детских домов, отличников учебы, победителей различных олимпиад и конкурсов. Юных уральцев с Новым годом поздравил глава региона Евгений Куйвашев.«Рад, что для вас праздничные дни начинаются именно с этой елки. Каждый раз мы стараемся провести для вас незабываемый праздник с интересным и познавательным представлением. Сегодняшняя сказка «По щучьему велению» посвящена техническому прогрессу. Как и у любой сказки у этой есть своя мораль. Она научит вас тому, что для свершения чуда нужно хорошо учиться и быть примерным учеником», - сказал губернатор.Губернаторские елки проводится в Свердловской области в течение более 20 лет. В этом году приглашения получили более двух тысяч детей. На первую елку приехали воспитанники детских домов-школ из Верхнего Тагила, Нижнего Тагила и Верхней Пышмы.Кроме того, группа детей отправится на главный новогодний праздник страны в Государственном Кремлевском Дворце. Это 148 детей в возрасте от 8 до 13 лет: отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов.