Завтра в Свердловской области запустят горячие линии по вывозу мусора

13:01 | 24.12.2018

severodvinsk-24.ru

25 декабря в Свердловской области заработают горячие линии по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Прием звонков будут вести региональные операторы:



Восточная административно-производственная зона с центром в Екатеринбурге – ЕМУП «Специализированная автобаза»: 8-800-775-00-96;



Северная административно-производственная зона с центром в Нижнем Тагиле – ООО «Рифей»: 8-800-250-60-06;



Западная административно-производственная зона с центром в Первоуральске – ООО «ТБО «Экосервис»: 8-800-100-89-54.



Отметим, что звонить можно не только в будние дни, но также в праздники.



«Грязь и переполненные контейнеры на площадках для мусора недопустимы. Все отходы, невзирая на праздничные дни и каникулы, должны вывозиться в соответствии с графиком, в строго установленные сроки», – отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.



По правилам вывоз мусора должен осуществляться не реже одного раза в три дня при температуре 5 °C и в течение суток при температуре выше 5 °C.



Напомним, что с 1 января 2019 года в России вводится новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз мусора будет взиматься не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. Заниматься сбором, транспортировкой и утилизацией отходов должен региональный оператор (в Свердловской области конкурс выиграли ЕМУП «Специализированная автобаза», ООО «Рифей» и ООО «ТБО «Экосервис»).