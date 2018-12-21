Прокуратура провела проверку в тагильской школе, где недавно обрушился потолок

12:44 | 24.12.2018

yandex.kz

В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку в начальной школе № 34 на улице Горняка, где 4 декабря в одном из кабинетов во время перемены обрушилось штукатурное покрытие потолка. Ученики и классный руководитель в момент происшествия были в столовой, поэтому никто не пострадал.



В ходе проверки прокуратура установила: здание построено в 1954 году. Техническое обследование проводилось МУП «Тагилгражданпроект» в 2015 году со сроком действия 5 лет. В 2018 году сделан косметический ремонт. Комиссия приняла школу к новому учебному году.



Тем не менее по факту нарушения требований к безопасным условиям пребывания детей двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



По информации АН «Между строк», обрушение произошло во время урока. Осколки штукатурки упали на детей, но, к счастью, никто не пострадал. Директор школы опровергает эту версию.