Замерзла солярка: сотрудники ГИБДД спасли пассажиров автобуса на уральской трассе

12:23 | 24.12.2018

УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне вечером сотрудники ГИБДД спасли на уральской трассе замерзающих людей. Автобус, следовавший из Тюмени в Первоуральск, остановился на 196-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень из-за замерзшей солярки. На улице было -26 градусов. В микроавтобусе ехали 15 взрослых и 3 детей.



Сотрудники Госавтоинспекции помогли отогреть автобус и отправить пассажиров до места назначения.



«Экипаж из Талицы, лейтенант Алексей Горбунов и младший лейтенант Михаил Бахтеев, направился на подмогу. Сотрудники ГИБДД отправили пассажиров попутным транспортом в поселок Пышма в кафе. После чего помогли отогреть автобус и завести его. Вскоре водитель автобуса забрал пассажиров из кафе, и они продолжили свой путь до места назначения», – рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Напомним, что в случае непредвиденных ситуаций на дороге следует звонить по номеру 112.