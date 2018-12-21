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12:23 | 24.12.2018
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Замерзла солярка: сотрудники ГИБДД спасли пассажиров автобуса на уральской трассе
Сотрудники Госавтоинспекции помогли отогреть автобус и отправить пассажиров до места назначения.
«Экипаж из Талицы, лейтенант Алексей Горбунов и младший лейтенант Михаил Бахтеев, направился на подмогу. Сотрудники ГИБДД отправили пассажиров попутным транспортом в поселок Пышма в кафе. После чего помогли отогреть автобус и завести его. Вскоре водитель автобуса забрал пассажиров из кафе, и они продолжили свой путь до места назначения», – рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Напомним, что в случае непредвиденных ситуаций на дороге следует звонить по номеру 112.
© «Вечерние Ведомости»
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