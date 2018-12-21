Жителю Красноуральска грозит срок за убийство собаки

11:42 | 24.12.2018

tenfourmagazine.com

До трех лет лишения свободы грозит 37-летнему жителю Красноуральска, который предстанет перед судом за жестокое обращение с животным.



По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в июне этого года обвиняемый из чувства мести и неприязни убил собаку знакомой. Животное охраняло дом в будке у ворот. Мужчина умышленно не менее 10 раз ударил собаку по кличке Жорик топором по голове. В результате животное погибло. Обвиняемый сказал, что убил собаку, так как она его укусила.



Отметим, что мужчина был ранее судим за тяжкое и особо тяжкое преступления, из мест лишения свободы освободился в ноябре 2017 года.