В Нижнем Тагиле будут судить предпринимателя, присвоившего более 11 млн рублей

11:24 | 24.12.2018

news.vse42.ru

В Нижнем Тагиле в суд передано уголовное дело по факту мошенничества в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере. Фигурантом дела является 42-летний местный житель.



Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, в 2013 году предприниматель заключил договор с челябинской металлургической компанией на поставку более 50 тонн шлакового и доменного щебня различных фракций для нужд предприятия в Тюменской области, но перечислил поставщику только часть платы. Ущерб составил более 11 миллионов рублей. В ноябре 2013 года обвиняемый перерегистрировал свою фирму на подставное лицо.



«Окончить предварительное следствие удалось лишь в декабре 2018 года, так как, находясь под подпиской о невыезде, фигурант скрылся от органов предварительного следствия. Объявленный в федеральный розыск, он был задержан сотрудниками полиции в конце октября текущего года в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, где долгое время проживал на съемных квартирах. Задержанный помещен в следственный изолятор № 3 Нижнего Тагила», – сообщил полковник Горелых.



Обвиняемый добровольно возместил часть причиненного ущерба – 100 тысяч рублей.