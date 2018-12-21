Женщину, пострадавшую в ДТП на Фурманова, планируют выписать из больницы

10:53 | 24.12.2018

Павел Н., жена и сын которого пострадали в ДТП на улице Фурманова, рассказал об их состоянии. Екатерину, жену Павла, планируют выписать из больницы на этой неделе.



«Катя ходит сама. Пока только по палате и коридору, но уже уверенно. Поражаюсь ее оптимизму и силе духа. Температурит немного, но врачи хотят выписать ее на неделе. Дома и стены помогают», – написал Павел в соцсетях.



Ребенка скоро переведут в неврологию, врачи пока не делают прогнозов. По словам Павла, он все понимает и всех узнает.



Напомним, что утром 14 ноября автомобиль Honda CR-V, ехавший по улице Фурманова в направлении улицы 8 Марта, вылетел на тротуар и на бешеной скорости сбил трёх человек: 2-летнего мальчика с матерью и мужчину. На водителя завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц).



Позже стало известно, что водитель – 50-летний Владимир Пузырёв – был лишен водительских прав из-за заболевания. Предположительно, эпилепсии. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал его до 13 января.