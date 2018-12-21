Мэр Екатеринбурга высказался насчет инцидента с незрячим пассажиром автобуса, которому угрожал кондуктор

10:00 | 24.12.2018

Ринат Шайдуллин / Facebook

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский поручил разобраться с инцидентом, произошедшим 20 декабря: напомним, кондуктор автобуса маршрута №27 потребовала от незрячего пассажира Рината Шайдуллина оплатить проезд его собаки-поводыря, хотя по закону животное является средством реабилитации инвалидов и платить за него не нужно. При этом кондуктор высказывала угрозы мужчине, обещая «переломать руки и ноги».



«Это вопиющий случай отсутствия всяческого милосердия и полное незнание законодательства. Прежде всего, надо в любой ситуации оставаться человеком. Надеюсь, что все, кто работает в сфере услуг, извлекут урок из этого случая. 24 декабря Комитет по транспорту детально разберет случай в 27-м автобусе», – отметил мэр города.



Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, директор компании-перевозчика ООО «ПАТП «Город» Вячеслав Волков извинился перед Ринатом Шайдуллиным и пригласил его на собрание предприятия, где для сотрудников проведут инструктаж. Также Волкова вызвали на заседание административной комиссии 25 декабря.