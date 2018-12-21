В Свердловской области у должника арестовали грузовой автомобиль

09:40 | 24.12.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

В отделе судебных приставов по городу Каменску-Уральскому и Каменскому району находится исполнительное производство в отношении 31-летнего должника, имеющего задолженность перед кредитной организацией.



Так как мужчина не спешил приступать к выплатам, судебные приставы арестовали его грузовой автомобиль марки АФ-474300. Если в ближайшее время задолженность не будет погашена, транспортное средство продадут на торгах.



«Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга постановил обратить взыскание на предмет залога – автомобиль марки АФ-474300, 2006 года выпуска, путем продажи на публичных торгах, установив начальную продажную стоимость в размере 160 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.