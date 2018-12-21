На проспекте Ленина вновь появились абажуры Тимофея Ради

09:32 | 24.12.2018

Тимофей Радя/соцсети

В Екатеринбурге на аллее у Оперного театра вновь появились абажуры уличного художника Тимофея Ради, которые так полюбились горожанам. Фотографии опубликованы в соцсетях художника. «7:0», – написал Тимофей Радя. Напомним, что впервые абажуры установили на проспекте Ленина в 2013 году в рамках фестиваля «Не темно».



Появление абажуров зимой в центре уральской столицы уже стало традицией. Сначала администрация пыталась их убрать, но жители выступили против.