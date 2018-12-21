Баскетболистки УГМК завоевали Кубок России

09:15 | 24.12.2018

пресс-служба БК УГМК

Баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга в девятый раз стал обладателем Кубка России. В финале «лисицы» обыграли курскую команду «Динамо» со счетом 65:66. Бронзовые медали у оренбургской «Надежды». Лучшим игроком турнира признана нападающая УГМК Раиса Мусина. Напомним, что «Финал четырех» Кубка России среди женских клубов прошел в Курске.



С начала сезона УГМК взял уже два титула, выиграв Суперкубок Европы и Кубок России. Сейчас команда уходит на новогодние каникулы. Первый матч в новом году УГМК проведет 7 января в Екатеринбурге против «Спартака» из Ногинска, игра состоится в рамках российской Премьер-лиги.