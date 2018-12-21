Екатеринбуржцы вышли на пикет за сохранение березовой рощи

17:47 | 23.12.2018

Фото: nakanune.ru

Сегодня, 23 декабря, екатеринбуржцы устроили массовый сбор против уничтожения березовой рощи.



Уральцы пришли с плакатами, призывающими остановить вырубку деревьев. Как рассказали организаторы, помимо выступления были приняты и другие меры: они уже обратились в Министерство природных ресурсов и экологии с просьбой официально присоединить рощу к Юго-Западному лесопарку.



Напомним, что горожане борются за сохранение березовой рощи с весны 2018 года.