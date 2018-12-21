В Екатеринбурге в ДТП «расхлестались» две иномарки

Сегодня, 23 декабря, в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга около 15:30 произошло ДТП с участием двух иномарок. Как сообщают очевидцы, по предварительным данным, водитель автомобиля «Мазда 3», не убедившись в безопасности маневра, выезжал из Асбестовского переулка на улицу Блюхера и, не пропустив микрофургон «Фольксваген», движущийся в направлении центра, столкнулся с ним.В результате столкновения автомобили получили серьезные механические повреждения. На место приехал экипаж ДПС.