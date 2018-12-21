Жительница Полевского просит Евгения Куйвашева помочь пенсионеру, живущему в холодном гараже

В Полевском бывшая сотрудница полиции, а ныне певица и просто неравнодушный человек Эрика Ферфис пытается помочь 69-летнему пенсионеру, в силу жизненных обстоятельств лишившемуся квартиры и живущему в холодном гараже. Эрика записала видео, в котором просит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, представителей местной власти в лице депутатов, простых жителей Полевского, а также своих бывших сослуживцев оказать посильную помощь замерзающему в гараже пенсионеру.Суть истории, в результате которой дедушка оказался в гараже, банальна и проста. Пенсионер оформил дарственную на жилье на сестру своей супруги, а та просто продала квартиру, и пенсионера выселили. Через риелтора, за 40 тысяч рублей, что в три раза дороже его рыночной стоимости, он купил гараж. И вот уже три месяца пожилой человек живет в гараже, в котором нет отопления. Пенсионер пользуется электрообогревателем, но тут для него есть ещё одна проблема – на ночь в гаражном кооперативе отключают электричество, к утру температура в гараже не очень сильно отличается от уличной.Чтобы спасти мужчину, Эрика Ферфис обратилась к представителям как городской, так и региональной власти, она просит предоставить пенсионеру комнату в общежитии или любым другим образом решить его проблему. Кроме того, она просит местных жителей и своих бывших сослуживцев приносить пенсионеру теплые вещи, еду и кипяток, дабы человек смог хоть как-то выжить в тех условиях, в которых он живёт.