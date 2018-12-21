В Екатеринбурге 213 автолюбителей расставили машины в виде ёлки

16:18 | 23.12.2018

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге прошёл ежегодный новогодний флешмоб автолюбителей, они создали ёлку из машин на парковке у «Екатеринбург-ЭКСПО».



Организаторы флешмоба отмечают, что в этом году желающих принять участие стало гораздо больше: в прошлом году ёлка состояла из 125 машин, в этом – из 213.



Отметим, для того, чтобы правильно выстроиться, водителям потребовалось несколько часов.