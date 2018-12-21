В Екатеринбурге на Эльмаш не ходят троллейбусы из-за оборванных проводов

14:21 | 23.12.2018

mag.уралмаш-эльмаш.рф

В Екатеринбурге с самого утра на Эльмаш не ходят троллейбусы из-за того, что неизвестные оборвали провода.Об этом сообщает трамвайно-троллейбусное управление Екатеринбурга.



Поломка зафиксирована на участке Фронтовых бригад – Старых Большевиков, там оборван большой кусок электропроводов.



Как отмечает ТТУ, на участке уже ведутся ремонтные работы, однако, когда будет восстановлено движение - не уточняется.