Рейс Дубай-Екатеринбург задержали более чем на 12 часов

13:13 | 23.12.2018

tass.ru

Самолёт с туристами из Дубая задерживается более чем на 12 часов, об этом рассказали очевидцы.



Самолёт должен был вылететь в субботу вечером, однако рейс вначале перенесли на два, затем - на шесть часов. Позже туристам вновь совершили о задержке, вернули багаж и предложили заселиться в гостиницу.



Точная причина задержки пока неизвестна.