Массовое горение бань случилось минувшей ночью в Свердловской области: сгорело восемь штук

12:06 | 23.12.2018

Фото: LentaChel.ru

Первое сообщение о возгорании бани поступило за час до полуночи 22 декабря. Пожар произошёл в коллективном саду в посёлке Монзино Горноуральского городского округа. К месту возгорания выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Через полчаса, после прибытия огнеборцев к месту пожара, огонь был локализован, а ещё через полчаса завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Однако баню спасти не удалось, все 48 кв. м. банной площади были уничтожены огнём.



В 00:24 загорелась баня в садовом товариществе на улице Загородная в Арамиле. Двум единицам техники и 6-ти пожарным в течение 9-ти минут удалось таки отстоять строение, тем не менее, баня осталась без крыши и перекрытий.



Следующая баня вспыхнула в 02:10 на улице Народной Воли в Михайловске. Именно в это время поступило сообщение о возгорании. В результате пожара на площади 9 кв. м. повреждены: внутренняя отделка стен, потолочное перекрытие и кровля строения. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава. Пожар потушен в течение 6-ти минут.



В 02:36 ещё на одну баню в Свердловской области стало меньше. На этот раз банный пожар случился на улице Труда в посёлке Лобва Новолялинского городского округа. К месту пожара выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Полностью побороть пожар удалось только в 03:20, баня площадью 25 кв. м. уничтожена огнём полностью.



Практически одновременно с пожаром в Лобве, загорелась баня на улице Советской в деревне Фомина Ирбитского муниципального образования. Сообщение о возгорании поступило в 02:37. К месту пожара выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава, в том числе члены добровольной пожарной команды деревни Дубская. С пожаром им удалось справиться за шесть минут, но не смотря на это огонь серьёзно повредил стены, перекрытия и кровлю банного сооружения на площади 36 кв. м.



В это же время, в 02:37, в коллективном саду на 20 км Верхотурского тракта в городско округе Верхняя Пышма огонь охватил сразу две бани. К месту пожара выехали 3 единицы техники и 9 человек личного состава МЧС. В этом случае борьба с огнём продолжалась полтора часа, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 04:08. Обе бани на площади 80 кв. м. сгорели полностью.



Завершилось массовое ночное сожжение бань в 07:36 сообщением о пожаре на улице Мира в Верх-Нейвинском. Здесь на площади 24 кв. м. огонь уничтожил кровлю и серьёзно повредил внутреннюю обшивку бани. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава. С огнём пожарные справились за 10 минут, а вот проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены только в 08:48.

