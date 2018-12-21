В Екатеринбурге в пожаре на Восточной серьезно пострадали двое детей. Их мать погибла

11:33 | 23.12.2018

chel.aif.ru

В пятиэтажном доме на улице Восточная в Екатеринбурге во время пожара серьёзно пострадали двое маленьких детей.



Четырёхлетний мальчик отравился угарным газом, у двухлетнего мальчика 100% ожог тела. Обоих детей уже отправили в больницу. Их мать скончалась из-за отравления газами.



Пожар произошёл по адресу Восточная, 19. Точные обстоятельства и причины возгорания пока что неизвестны.