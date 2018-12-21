«Renault Duster» сгорел прошедшей ночью на 14 км Сибирского тракта в Екатеринбурге

10:52 | 23.12.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Накануне поздно вечером на 14 километре Сибирского тракта в Екатеринбурге сгорел автомобиль «Renault Duster». Сообщение о возгорании автомобиля поступило в 23:13 22 декабря. К месту пожара выехали 2 единицы техники и 7 человек личного состава подразделений МЧС. Не смотря на то, что с огнём им удалось справиться за 2 минуты, огонь серьёзно повредил моторный отсек и салон автомобиля.