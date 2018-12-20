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16:36 | 22.12.2018
В Екатеринбурге пара, арендовавшая квартиру, обнаружила возле кровати скрытую камеру
Камера была установлена под панелью возле батареи. Как рассказал мужчина, арендовавший квартиру, арендодатель пытался убедить его в том, что оборудование старое и давно не работает, предлагал деньги, однако камера была подключена и на ней мигали лампочки. После случившегося мужчина обратился в полицию.
Сейчас этой историей занимается Следственный комитет.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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