В Екатеринбурге пара, арендовавшая квартиру, обнаружила возле кровати скрытую камеру

16:36 | 22.12.2018

Пара екатеринбуржцев сняла квартиру с джакузи, дабы романтично провести время, однако их отдых оказался испорченным, когда была обнаружена камера скрытого наблюдения.



Камера была установлена под панелью возле батареи. Как рассказал мужчина, арендовавший квартиру, арендодатель пытался убедить его в том, что оборудование старое и давно не работает, предлагал деньги, однако камера была подключена и на ней мигали лампочки. После случившегося мужчина обратился в полицию.



Сейчас этой историей занимается Следственный комитет.