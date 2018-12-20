Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл ХК «Торпедо» из Нижнего Новгорода

14:39 | 22.12.2018

hc-avto.ru

В пятницу, 21 декабря, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл нижегородское «Торпедо», об этом сообщила пресс-служба «Автомобилиста».



«Автомобилист» забил первую шайбу уже в начале игры, во втором периоде «Торпедо» пропустило ещё два гола. Нижегородцам удалось забить лишь в третьем периоде. Далее уральцы вновь дважды попали в ворота. Матч завершился с разгромным для «Торпедо» счётом 1:5.



Напомним, матч проходил в Нижнем Новгороде в Нагорном дворце спорта.