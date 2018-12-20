В Екатеринбурге дан старт циклу семинаров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Накануне на площадке гимназии № 155 Железнодорожного района Екатеринбурга состоялось первое из цикла мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Участие в семинаре приняли более 150 педагогов и воспитателей образовательных учреждений регионального центра.О важности профилактической работы с детьми, приоритетах в обеспечении детской безопасности на дорогах и о мерах государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения рассказали участникам семинара заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения города Екатеринбурга майор полиции Алексей Суслов, начальник управления образования Железнодорожного района Галина Петрова и инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения города Екатеринбурга Галина Кравченко. Также они проинформировали педагогов города о реализации программы «Стратегия безопасности» и о направлениях деятельности Госавтоинспекции по снижению детского дорожно-транспортного травматизма в Екатеринбурге.Помимо теории, участникам семинара также было предложено несколько мастер-классов. Педагоги на практике смогли ознакомиться с работой общественного движения «Родительский патруль», организацией работы кабинета «Светофор» и методами использования в проведении уроков стенда «Паспорт дорожной безопасности». Кроме того, преподаватели смогли ознакомиться с одной из современных форм работы со старшеклассниками – методом «фишбоун», направленным на развитие критического мышления учащихся в наглядно-содержательной форме, позволяющим развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы.Стоит отметить, что мероприятия, аналогичные сегодняшнему и посвященные вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пройдут в каждом районе города Екатеринбурга и завершатся в конце учебного года.