Воспитанницы детских домов приняли участие в модном показе от Юлии Михалковой

Накануне вечером в Екатеринбурге прошло новогоднее дефиле, звёздами которого стали воспитанницы свердловских детских домов. Участницы благотворительного проекта звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой представили наряды, которые сшили сами. Два месяца назад они показали модельерам эскизы платьев, о которых мечтают, и после долгой и упорной работы смогли создать свои шедевры и продемонстрировать их публике.Создать идеальный образ девочкам помогала также актриса Юлия Михалкова. Второй год подряд она организует благотворительный показ мод – проект, который в первую очередь призван помочь подросткам определиться с профессией. В этом году на подиум вышли 20 новоиспеченных моделей в возрасте от 14 до 16 лет.На мероприятие пришло больше 200 гостей, в том числе омбудсмен Татьяна Мерзлякова, замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов, драматург Николай Коляда, коллега Юлии Михалковой Андрей Рожков и председатель регионального отделения общественной организации «Офицеры России» Кирилл Васильченко. На показе замминистра образования области вручил Юлии Михалковой почётную награду от Министерства образования и науки РФ – нагрудный знак «За милосердие и благотворительность».«Девочки научились разбираться в тканях, шить, кроить, создали платье своей мечты. Они очень вдохновились, они окрыленные, волнуются и смотрят в светлое будущее», – говорит Юлия Михалкова.