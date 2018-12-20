В Екатеринбурге иномарка сбила 17-летнего подростка

13:58 | 22.12.2018

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге вечером 21 декабря на улице Новосибирской произошло ДТП с участием пешехода. Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД города, по предварительным данным, водитель автомашины «Хендэ-Акцент» допустил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда 17-летний юноша с места происшествия был госпитализирован в 9-ю ДМБ. Медики констатировали у пострадавшего ушибы мягких тканей левой кисти, правого левого колена.



Сотрудниками полиции установлено, что автомашиной управлял 53-летний водитель, имеющий стаж управления транспортными средствами 4 года. На месте аварии он пояснил, что подросток вышел неожиданно для него, затормозить он не успел, двигался скоростью 30 км/ч. В результате наезда транспортное средство получило механические повреждения.