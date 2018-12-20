Свердловские учёные стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники

13:19 | 22.12.2018

Лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники стали ученые 15 научных проектов, среди которых, в частности, разработка новых методов проведения операций в хирургии и онкологии, создание комплекса для моделирования длительных космических полетов, внедрение комплекса высокоэффективных технологий производства импортозамещающих стальных бесшовных труб нового поколения для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Распоряжение правительства опубликовано в пятницу, 21 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.



В списке награждённых есть и учёные из Свердловской области.



Один из них — главный хирург Уральского федерального округа, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Уральского государственного медицинского университета Михаил Прудков, совместно с коллегами из других городов разработавший и внедривший методику «высокотехнологичных минимально инвазивных операций в абдоминальной хирургии и онкологии».



Ещё трое учёных, представляющих Средний Урал, были отмечены премией «за создание и внедрение комплекса высокоэффективных технологий производства импортозамещающих стальных бесшовных труб нового поколения для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов». В их числе доктор технических наук, главный научный сотрудник Института металлургии УрО РАН Анатолий Бабенко, гендиректор ПАО «Трубная металлургическая компания» Александр Ширяев и доктор технических наук, гендиректор ООО «ТМК-Премиум Сервис» Сергей Рекин.



Напомним, премии Правительства РФ в области науки и техники были учреждены кабинетом министров РФ в 2014 году. Размер премии составляет два миллиона рублей каждая. В этом году премиями Правительства РФ удостоился 141 человек из 19 субъектов Российской Федерации.