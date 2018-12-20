В Свердловской области ОМОН оцепил электричку из-за подозрительной сумки

21:20 | 21.12.2018

В Свердловской области пассажиры электрички № 6461 направлением Екатеринбург – Нижний Тагил сообщают об инциденте во время движения. По их словам, на станции Шувакиш их попросили выйти на улицу, на место приехали бойцы ОМОН, которые оцепили место происшествия, в ближайшее время ожидается приезд взрывотехников. По предварительным данным, неизвестный оставил огромную сумку в салоне, её содержимое неизвестно. Пассажиры пересели в другую электричку, № 6463 Екатеринбург – Невьянск.