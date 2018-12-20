Новости дня
21:20 | 21.12.2018
В Свердловской области ОМОН оцепил электричку из-за подозрительной сумки
© «Вечерние Ведомости»
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21.12.2018
21:20 | 21.12.2018
В Свердловской области ОМОН оцепил электричку из-за подозрительной сумки
18:26 | 21.12.2018
Ледовый городок на пермской эспланаде откроется 30 декабря
18:11 | 21.12.2018
В новогоднюю ночь в Перми будет закрыто движение транспорта на площади перед Театром-Театром
18:11 | 21.12.2018
В Екатеринбурге появится аллея имени легендарного поэта Ильи Кормильцева
18:08 | 21.12.2018
Треть услуг администрации Перми горожане получают через МФЦ
17:43 | 21.12.2018
Руденко прокомментировал переход на одноглавую систему управления Курганом: «Выстроена четкая вертикаль власти»
17:06 | 21.12.2018
Свердловским городам передали 41 новый автомобиль скорой помощи
17:03 | 21.12.2018
В новогодние каникулы в Перми усилят контроль за вывозом мусора
16:54 | 21.12.2018
Пермская пригородная компания сообщает о порядке курсирования пригородных поездов в новогодние праздники
16:50 | 21.12.2018
Полицейского из Полевского, обвиняемого в организации незаконной миграции, отправили в СИЗО
16:48 | 21.12.2018
Курганский мэр призвал журналистов пиарить предприятия города: «Кто про них знает?»
16:04 | 21.12.2018
«Чешские авиалинии» прекращают рейсы Екатеринбург – Прага
15:28 | 21.12.2018
Сити-менеджер Кургана об отмене запрета стоянки на улице Ленина: «Надеюсь, оценят и дадут ответную реакцию»
15:17 | 21.12.2018
В Прикамье чествуют спортивную элиту региона
15:13 | 21.12.2018
Карабаш обзаведётся центральной площадью
15:05 | 21.12.2018
В Кольцово таможенники изъяли у пассажира 14 флаконов парфюма
14:56 | 21.12.2018
В 2019 году все маршруты Кургана перейдут на безналичную оплату билетов
14:42 | 21.12.2018
Елочные базары в Екатеринбурге не прошли проверку общественников
14:40 | 21.12.2018
Проекту по строительству в Перми многофункционального комплекса присвоен статус приоритетного
14:37 | 21.12.2018
Стало известно, сколько аварийных домов расселят в Кургане в 2019 году
14:07 | 21.12.2018
Завтра в столице Урала стартует фестиваль светового искусства «Не темно»
13:57 | 21.12.2018
В Перми определили «тренеров года»
13:41 | 21.12.2018
За год количество услуг в МФЦ, оказанных малому и среднему бизнесу Прикамья, увеличилось почти на треть
13:29 | 21.12.2018
2018-й – год фантастики на уральском телеком-рынке
13:08 | 21.12.2018
В Москве рассмотрели исполнение решений по кадетскому образованию, принятых в ходе визита в Пермский край министра Ольги Васильевой
13:06 | 21.12.2018
Три свердловские организации получили премии Правительства РФ
13:03 | 21.12.2018
В Прикамье введено ограничение движения на Чусовском мосту
12:46 | 21.12.2018
Выходные в Перми будут холодными
12:31 | 21.12.2018
В Прикамье построят первое в мире производство упаковки для пищевых продуктов полного цикла
12:11 | 21.12.2018
В кафе на Малышева нашли кишечную палочку
11:58 | 21.12.2018
В Свердловской области «УГМК-Агро» открывает вторую очередь инновационного тепличного комбината
11:52 | 21.12.2018
Экс-сотрудник Уральского управления Ростехнадзора вернет государству более 2,5 млн рублей
11:29 | 21.12.2018
В Екатеринбурге разыскивается без вести пропавшая 17-летняя девушка
11:15 | 21.12.2018
Мэрия Екатеринбурга: перезагрузка. Часть вторая
11:00 | 21.12.2018
Екатеринбуржец пытался скрыться от судебных приставов в квартире соседей
10:29 | 21.12.2018
Страной – партнером «Иннопрома-2019» станет Турция
09:57 | 21.12.2018
Жительнице Верхнего Тагила грозит срок за незаконную торговлю алкоголем
09:24 | 21.12.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорела диспетчерская автобусного депо