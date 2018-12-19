Ольга «вас не просили рожать» Глацких претендовала на бюджетную субсидию при покупке квартиры

Директор ликвидированного Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, скандально прославившаяся на всю Россию фразой «Государство не просило вас рожать», произнесенной на встрече с подростками, продолжает оставаться в центре внимания СМИ. Как стало известно veved.ru, Ольга Глацких по каким-то причинам посчитала, что государство должно ей как чиновнице – в октябре 2018 года она поставлена на учет как член правительства, имеющий право на получение за счет средств бюджета субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения. Успела ли Глацких воспользоваться субсидией, неизвестно.Напомним, что на вчерашней пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя ситуацию с Ольгой Глацких, отметил, что нередко бывает такое, что человек, став чиновником, пока не готов к такой работе. «Значит, он просто не готов для такой работы. Нужно работать с людьми. И среди чиновников много порядочных и деятельных людей. Но невозможно всё закрыть и потом открыть коробочку, а там всё будет хорошо», — указал Путин.