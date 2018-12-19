Уральские ученые – лауреаты Национальной экологической премии имени Вернадского

Уральские ученые победили в номинации «Глобальная экология» Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского. Они представили на конкурс цикл исследований «Иммунная и нейроэндокринная регуляция в условиях воздействия химических факторов различного генеза». Руководитель проекта профессор Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев 30 лет занимается изучением состояния здоровья людей в городах с химическим производством.«Президент вчера сказал, что необходимо построить 200 мусороперерабатывающих заводов. Это очень важно сделать. Свалки должны быть ликвидированы, а предприятия должны переходить на безотходные наукоемкие технологии – что на входе, что на выходе должно становиться еще чище», – отметил ученый.Кроме того, в номинации «Наука для экологии» победу одержал Институт химии твердого тела УрО РАН. Награда получена за проект «Нейтрализация отходов глиноземного производства и получение практически значимой продукции».В 2018 году на премию имени Вернадского претендовали 140 научных групп из России, Казахстана, Бельгии и США. По итогам определено 35 победителей в 10 номинациях.