Полицейского из Полевского, обвиняемого в организации незаконной миграции, отправили в СИЗО

16:50 | 21.12.2018

Полевской городской суд сегодня, 21 декабря, удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей заместителю начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Полевского Сергею Галищеву до 16 января включительно. Об этом корреспонденту veved.ru рассказали в пресс-службе горсуда. Решение принимал судья Хафизов А.М.



Сергей Галищев был задержан накануне утром оперативниками свердловского ОБОП, уголовного розыска и Управления собственной безопасности ГУ МВД в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»).



Данное задержание стало продолжением разработки спецслужб, начало которой было дано в конце июля 2018 года. Тогда сотрудники ОБОП и ФСБ провели обыски в полиции Полевского, были задержаны бизнесмен из Екатеринбурга Дмитрий Муллаяров, индивидуальный предприниматель из Полевского Арзу Фахрад Оглы Шахмалиев и ИП Султон Назиров.



