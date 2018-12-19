В преддверии праздников в Екатеринбурге введут особый противопожарный режим

16:33 | 21.12.2018

by.worldpronews.com

В ближайшее время глава Екатеринбурга Александр Высокинский подпишет постановление о введении в городе особого противопожарного режима. Этот документ позволит установить дополнительный контроль за местами массового пребывания людей и обеспечит свободу действий инспекторам пожарного надзора.



В частности, специалисты надзорных органов смогут привлекать к административной ответственности продавцов контрафактной пиротехники. Нарушителей ждут штрафы от 400 до 500 тысяч рублей.