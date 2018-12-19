«Чешские авиалинии» прекращают рейсы Екатеринбург – Прага

16:04 | 21.12.2018

Фото: saomos.news

Авиакомпания Czech Airlines прекращает полеты между Екатеринбургом и Прагой, за исключением совместных с «Уральскими авиалиниями» рейсов. Среди причин – снижение спроса среди пассажиров, а также подорожание топлива.



«Как нам сообщили в Czech Airlines, к сожалению, текущая экономическая ситуация из-за снижения пассажирского спроса и роста стоимости авиакеросина не позволяет сохранять рейсы на должном уровне прибыльности», – сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово.



Авиакомпания уйдет из Екатеринбурга 20 января 2019 года и вернется, когда «стабилизируется экономическая ситуация».