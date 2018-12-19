Свердловская полиция проводит конкурс против наркотиков «Спасём жизнь вместе»

15:47 | 21.12.2018

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ГУ МВД по Свердловской области проводит конкурс социальной рекламы против наркотиков «Спасем жизнь вместе». Принять участие могут не только физические и юридические лица, но и авторские коллективы. В конкурсе несколько номинаций: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» и «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».



«Основные задачи конкурса: формирование отрицательного мнения в обществе к наркотрафику, информирование населения о трагических последствиях потребления наркотиков, популяризация в молодежной среде здорового образа жизни как основы социального и культурного развития. Также мероприятие направлено на совершенствование форм и методов взаимодействия с творческими объединениями, рекламными агентствами и СМИ в создании материалов антинаркотической направленности», – рассказал официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.



Положение о конкурсе https://media.mvd.ru/files/application/1458311



Скачать заявку https://media.mvd.ru/files/application/1458310