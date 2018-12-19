Начальника ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу отпустили под домашний арест

15:30 | 21.12.2018

Начальник ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Эдуард Воронин сегодня утром, 21 декабря, освобожден из СИЗО. По данным издания, мера пресечения ему изменена на домашний арест. На такой шаг следствие пошло после заключения досудебного соглашения, согласно которому майор полиции будет обязан рассказать обо всех обстоятельствах инкриминируемых ему преступлений.



Напомним, что Эдуард Воронин обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он был задержан в начале октября оперативниками свердловского УФСБ в рамках «дела Романюка», который, по версии следствия, покровительствовал игорному клубу на улице Куйбышева.