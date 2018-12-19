В Кольцово таможенники изъяли у пассажира 14 флаконов парфюма

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники задержали пассажира из Баку с крупной партией парфюма – 14 флаконами с концентратом ароматов известных брендов и 110 емкостями для розлива разного объема. Сам мужчина рассказал, что в аэропорту Баку его попросили передать сверток знакомым в Екатеринбурге.Продукция изъята. Возбуждено дело об административном правонарушении. Таможенники проведут экспертизу на контрафактность. Пассажиру грозит штраф и конфискация, отметили в пресс-службе Уральского таможенного управления.«На предложение в аэропорту отправления передать посылку другу, брату, мужу следует ответить отказом: содержимое свертка так и окажется тайным для курьера, но может привести к административному или даже уголовному преследованию», - прокомментировал начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово Дмитрий Шишкин.