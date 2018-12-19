Елочные базары в Екатеринбурге не прошли проверку общественников

Сегодня, 18 декабря, региональный координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев провел выездной рейд с участием представителей СМИ по точкам, торгующим искусственными и живыми новогодними елями. Как рассказал изданию общественник, проверки прошли около торгово-рыночного комплекса «БелкаМаркет» и «Уралмашевский» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.«С живыми елями все более-менее понятно: у продавцов, кроме одного, на руках были сопроводительные документы, гарантирующие, что вырубка древесины и продажа продукции проводится в соответствии с законодательством. Совсем иная ситуация с искусственными елями: как только мы подходили к продавцам, одни разбегались, у других отсутствовали сертификаты соответствия на продукцию», – говорит Дмитрий Чукреев.Координатор партпроекта «Народный контроль» отмечает, что приобретение искусственных елей, на которые отсутствуют сертификаты, могут оказаться некачественными. В одних случаях, при их производстве могут использоваться токсичные компоненты, которые представляют опасность для здоровья (в первую очередь, для дыхательных путей), а во-вторых, любой материал, из которого изготавливают имитации, горюч.«Добросовестные производители добавляют отдельные добавки, которые используются для повышения пожарной безопасности. Другие же экономят на них, вследствие чего ель превращается в источник повышенной опасности, на который даже не повесить гирлянду. Мы сегодня с журналистами проверили на пожаростойкость искусственную елку на уралмашевском рынке, и она вспыхнула в считанные секунды», – заявил Чукреев.